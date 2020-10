Gedupeerde ondernemers verenigen zich op platform: 'Ik val buiten de boot'

Kevin de Krieger over Ikvalbuitendeboot.nl

Het duizelt ondernemers momenteel voor de ogen door allerlei verschillende financiële regelingen van de overheid. Maar wie heeft er wel en niet recht op overheidssteun? Veel ondernemers blijken buiten de boot te vallen. De Vlaardingse ondernemer Kevin de Krieger heeft een platform opgericht om daar verandering in te brengen: 'Ik val buiten de boot'.

De Krieger kent inmiddels honderden verhalen van ondernemers die geen recht hebben op overheidssteun én hij spreekt uit eigen ervaring. "Al deze ondernemers kunnen makkelijk aantonen dat ze hard getroffen zijn, sommigen zitten zelfs met negentig procent omzetsverlies", legt hij uit. Maar overheidssteun? Dat krijgen ze niet.

Een deel van het probleem is volgens hem dat zogeheten sbi-codes van de Kamer van Koophandel worden gebruikt om te bepalen of iemand wel of geen recht heeft op overheidssteun. "Daardoor komt er een afbakening, maar vallen er dus mensen buiten de boot."

De verhalen van deze mensen worden gebundeld op Ikvalbuitendeboot.nl . "Er is nog geen platform geweest waar iedereen zijn verhaal kan doen. Dat miste ik, zeker nadat mijn eigen bezwaar was afgekeurd", legt Krieger uit. "Ik heb inmiddels honderden verhalen. Je moet je realiseren dat niet iedereen dit platform kent, dus waarschijnlijk gaat het maar om een x aantal van het totale aantal cases."

Met alle verhalen hoopt Krieger dat dit onderwerp meer aandacht krijgt in de media of bij het kabinet en dat ook deze ondernemers uiteindelijk worden geholpen. "Als dat wordt gedaan, laten meer mensen van zich horen en wordt het gesprek voortgezet. Dan kan er verandering plaatsvinden en dát moet gebeuren."