Dordrecht krijgt eerste onafhankelijke teststraat

"We weten nog niet precies wanneer we de teststraat kunnen openen, maar we zijn er nu druk mee bezig", vertelt Emar Vogelaar van World Health Laboratories (WHL) tegen RTV Dordrecht. WHL is een gecertificeerd laboratorium en werkt ook in het buitenland.

Ondersteuning

"Wij zijn geen commerciële teststraat, wij werken ondersteunend voor de GGD. We willen helpen om het virus te verslaan", vervolgt Vogelaar. Maar de testen van WHL zijn niet gratis, zoals die van de GGD dat wel zijn. "We willen er geen geld aan verdienen, maar we moeten wel de kosten dekken." Een test kan al gauw zo'n 69 euro kosten en een spoedtest kost nog meer.

De testuitslagen van de toekomstige teststraat zullen doorgegeven worden aan de GGD. "Onze uitslagen zijn er sneller en zullen ook snel bij de GGD bekend zijn. Zo zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een software om alle uitslagen zo snel mogelijk bij alle GGD'en te krijgen."

Samenwerking

GGD Zuid-Holland Zuid is dan ook op de hoogte van de komst van de teststraat. "We hebben nu contact met WHL over de teststraat en zij zullen met ons de uitslagen gaan delen en die worden ook opgenomen bij de cijfers van het RIVM", vertelt woordvoerder Sigrid Scheerder. Wel blijft de GGD afhankelijk van het laboratorium van WHL, waardoor ze niet kunnen garanderen dat de GGD altijd de uitslagen zal ontvangen.

Commerciële teststraat

Maandag werd aan de Veerweg in Papendrecht wél een commerciële teststraat geopend. Bij deze teststraat ontvang je binnen 24 uur na afname de uitslag van de test. Er wordt getest met een PCR-test door geregistreerd laboratorium Nutrilab. Ook Nutrilab gaat de positieve uitslagen aan de GGD doorgeven.