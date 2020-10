Vechtpartijtjes voor een plekje in de Rotterdamse bieb: 'Het is een gedoe'

Tientallen studenten en werkenden staan dagelijks in lange rijen te wachten tot ze een plekje in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam hebben bemachtigd. Door het coronavirus is de capaciteit van de bieb drastisch omlaag gegaan en sinds de sluiting van de horeca kan men ook daar geen laptop of studieboek openslaan. Een plek in de bieb is gewild dus, soms zelfs met vechtpartijtjes tot gevolg.

"We openen om 10:00 uur, maar om 09:30 uur begint die rij voor de deur al serieus te worden", zegt Theo Kemperman van de Centrale Bibliotheek. "Er zijn altijd wel vijftig tot zestig mensen die dan in de buurt van de bibliotheek aan het wachten zijn op een plekje."

Dat blijkt ook dinsdagochtend. Verslaggever Jacco van Giessen spreekt met Naomi en Sanne, die in de rij staan. "Je moet hier echt op tijd zijn, anders heb je geen plek", zegt Naomi.

De bieb aan de Hoogstraat heeft normaliter 1100 werk- en studieplekken. Daarvan zijn er in deze coronatijd nog ongeveer 540 plekken over, verdeeld over drie shifts. "De schaarste leidt tot studenten die vechten om een plekje. Ze moeten zich registreren, kiezen een plekje en mogen dan een paar uur werken in plaats van de hele dag hier blijven. Het is een gedoe."

Samen studeren

Kemperman vindt het vooral sneu voor mensen die zo'n werkplek erg hard nodig hebben vanwege hun thuissituatie. "Veel studenten wonen thuis met broertjes en zusjes. Ze hebben niet altijd goede wifi. Dan is het worstelen met de mogelijkheden die je hebt. De bieb is niet alleen fijn om anderen te zien, maar het is ook een erg belangrijke plek om iets aan je studie te kunnen doen."

"Thuis word je makkelijk afgeleid door andere dingen. Daarom ga ik meestal naar de bieb", zegt Naomi. Sanne vult aan: "Ik vind het fijn om met anderen te studeren. Af en toe even een babbeltje, zodat je niet alles in je eentje aan het doen bent. Dat is motiverend."

Vechtpartijtjes

De bibliotheek moet regelmatig mensen teleurstellen omdat de beschikbare plekken bezet zijn. Die klap zou nog groter zijn bij een volledige lockdown zoals in maart. "Dan is álles dicht en zijn deze mensen aangewezen op hun thuisplek, terwijl die vaak niet over houdt. Mensen gaan dan achterlopen met hun studie en ontwikkelen misschien wel sociale problemen."

De afgelopen tijd zijn er zelfs kleine vechtpartijtjes geweest in de bibliotheek. "Zo'n erge behoefte is er", zegt Kemperman. "Dit laat zien wat voor moeite mensen ermee hebben als ze hier niet kunnen studeren. Het is ingewikkeld."