Creatief in coronatijd: Rotterdamse ondernemers gooien het roer om

Hij rijdt nu rond in een vrolijk gestipte verhuiswagen met lift, ‘de GirafLift’, en helpt hiermee mensen met een verhuizing. Een heel ander leven dan voor corona.

“Ik zat in inspiratiesessies en hielp mensen met promotie via Facebook en Google. Ik werkte vooral met dansers en voor dansevenementen. Nadat Rutte op 15 maart aangaf dat evenementen met meer dan honderd mensen moesten stoppen had ik opeens geen klanten meer. En toen moest ik met een plan B komen.”

Het idee voor de GirafLift zat al bij Brydel in zijn hoofd. Maar hij had nooit gedacht het zo snel op poten te moeten zetten. “Het is heel dankbaar. We helpen mensen met een echt probleem. Ik denk dat ik dit blijf doen.”

Pop-up zaak

Natasja is groenteboer en staat normaal gesproken met haar kraam op de markt. Toen de Rotterdamse markten dicht moesten ging ze op zoek naar een andere manier om haar spullen te kunnen verkopen. Ze kwam terecht in een pandje in Rotterdam-Noord, waar ze een pop-up groentezaak heeft. Ook brengt ze nu groentepakketten rond.

“De markt is normaal een betere inkomstenbron, maar ik kan nu bij mijn normale inkomen blijven. Het is uitdagend en leuk. Ik ben een enorme digibeet, maar heb al een website gemaakt.”

Familie-eer

Het ondernemen zit bij Natasja in het bloed. Ze is de derde generatie binnen haar familie die werkt als groenteboer. En dat helpt wel in deze lastige tijd, denkt ze. “Geboren ondernemers zijn creatiever in dit soort periodes. Het gaat ook om het hoog houden van de familie-eer. Ik heb van huis uit geleerd om mee te bewegen en nooit stil te staan.”

De tip die Brydel dan ook wil meegeven is: “Kijk naar welke skills je al hebt en probeer ze anders in te zetten. Hoe kan ik mensen op een andere manier blij maken. En weet je het zelf niet, vraag dan aan vrienden of familie waar je goed in bent.”

Kijk hieronder naar de reportage die OPEN Rotterdam maakte: