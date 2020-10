Albert Schweitzer ziekenhuis neemt weer coronapatiënten op

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is vanaf dinsdagmiddag weer open voor corona- en coronaverdachte patiënten. Het ziekenhuis voerde maandag rond het middaguur een opnamestop in voor deze patiënten voor 24 uur, vanwege personeelsproblemen en te weinig beschikbare bedden, omdat patiënten niet snel genoeg weer weg konden. Door deze opnamestop is er nu weer voldoende ruimte gemaakt.

Het bestuur noemde de situatie maandag zeer zorgwekkend. "Maar een andere optie is er niet, zonder dat het ten koste zou gaan van kwaliteit en veiligheid voor de patiënten die nu aan onze zorgen zijn toevertrouwd."

Peter van der Meer van de Raad van Bestuur zei dinsdagochtend op Radio Rijnmond dat inmiddels 73 mensen van de afdeling verpleegkunde thuis zitten omdat zij het virus hebben opgelopen. "Dat zijn ongeveer twee verpleegafdelingen. In het gunstigste geval kunnen we hen acht dagen niet inzetten, maar er zijn helaas ook mensen die langer last houden."

Het Albert Schweitzer heeft zo'n veertig plekken voor coronapatiënten. Daarnaast zijn er tien tot vijftien plekken voor patiënten met een verdenking van corona. Die waren maandag allemaal bezet, maar inmiddels zijn er maximaal tien coronabedden vrijgekomen.

“We zullen op alle fronten heel strak moeten blijven sturen”, zegt Anneke Sanderse, lid van de Raad van Bestuur. "We doen daarbij een beroep op onze partners binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, op de verpleeghuizen in de regio en op huisartsen."

Sanderse noemt het belangrijk dat patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, snel overgeplaatst worden. Ook stipt ze aan dat het van belang is om alleen patiënten die nadrukkelijk ziekenhuiszorg nodig hebben op te nemen. "We kunnen dit probleem alleen samen te lijf gaan. We beseffen daarbij ook dat de druk op iedereen in de zorgketen hoog is."