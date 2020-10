Wel tbs, geen celstraf voor bioscoopmoordenaar Ergün S.

Ergün S., de Rotterdammer die in oktober 2019 twee schoonmakers in een Groningse bioscoop doodde, is volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij krijgt tbs met dwangverpleging, maar hoeft niet de gevangenis in.

De uitspraak van de rechter is gelijk aan de eis van justitie. Dat meldt RTV Noord.



S. was op het moment dat hij het echtpaar Gina en Marinus Visser doodstak onder invloed van wiet. Hij kampt bijna zijn hele volwassen leven met psychoses en een schizofrene stoornis. De Rotterdammer moet zo snel mogelijk worden behandeld in een tbs-kliniek. "Een nieuwe psychose is een nieuwe kans dat het misgaat. Dat risico is onaanvaardbaar en kan worden ondervangen door tbs met dwang," aldus de rechter .

De Rotterdammer werd enkele dagen na de moorden aangehouden. Hij was gekleed in zijn zelfgemaakte superheldenpak van aluminiumfolie en batterijen. Hij zag er verwilderd uit en was in de war. Hij zei later in de rechtbank dat hij dacht dat de schoonmakers lid waren van elitetroepen die zijn dochter hadden vermoord.

S. zat sinds zijn aanhouding vast in Scheveningen. Daar zitten gevangenen die zulke ernstige psychiatrische problemen hebben dat ze in een reguliere cel niet hanteerbaar zijn. Wanneer hij naar een tbs-kliniek vertrekt, is niet bekend. Alle klinieken in Nederland kampen met onderbezetting en wachtlijsten.