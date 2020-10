Liveblog teruglezen: justitie eist werkstraf tegen ex-fotomodel en 'Kadaffi-liefje' Talitha van Zon

Van Zon diende in 2010 en 2011 declaraties in voor een verblijf in een afkickkliniek in het Engelse Kent. Volgens justitie zat zij daar niet en verbleef zij in die tijd gewoon in Nederland.

Thalita van Zon vluchtte in augustus 2011 uit Libië. Ze zou een verhouding hebben gehad met de zoon van de Libische leider Khadaffi.

Tijdens een eerdere zitting ontkende zij de verzekeringsfraude.

Verslaggever Paul Verspeek twitterde over de rechtszaak: