Sparta-icoon Bert Jansen overleden

Oud-Spartaan Bert Jansen is op 69-jarige leeftijd overleden. De rechtsback, die tussen 1972 en 1982 meer dan 300 wedstrijden voor de Spangenaren speelde, groeide op Het Kasteel uit tot een icoon.

Jansen kwam in 1969 bij de club, werd kampioen met het tweede elftal, om drie jaar later te debuteren in het eerste. Daarin wist de verdediger dertien keer te scoren.

Sparta zal woensdag in de KNVB Bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag ter nagedachtenis aan Bert Jansen met rouwbanden spelen.