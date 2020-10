Beugelsdijk en Meijers kijken uit naar weerzien met ADO: 'Gaan alleen het publiek missen'

Tom Beugelsdijk over bekerwedstrijd in Den Haag: 'Als we verliezen, ga je het ongetwijfeld te horen krijgen'

Sparta neemt het woensdagavond in de KNVB Beker op tegen ADO Den Haag. Voor oud-ADO-spelers Aaron Meijers en Tom Beugelsdijk wordt het een bijzonder weerzien, waarbij Beugelsdijk voor het eerst in zijn loopbaan het in een officieel duel tegen ADO zal moeten opnemen.

"Laat ik er maar meteen een cliché in gooien: ik ben voor elke wedstrijd getergd hoor", begint Meijers lachend wanneer we over de wedstrijd tegen ADO Den Haag beginnen. De club waar hij de afgelopen jaren aanvoerder was en precies 250 Eredivisieduels voor speelde. "Dat maakt het natuurlijk speciaal, ondanks dat ik er natuurlijk nog wel onder contract sta."

Opnieuw beginnen

Beide spelers hadden bij ADO een aardige naam opgebouwd en waren niet weg te denken uit de Haagse selectie. Maar voor het eerst in vele jaren zijn beide spelers 'opnieuw' begonnen in een nieuwe groep. "En dat bevalt mij eigenlijk wel heel erg", legt Beugelsdijk uit. "Alles is nieuw en ik ben goed opgenomen in de groep. Ook door de supporters...", zegt Beugelsdijk met een grote knipoog. "Oh nee, die supporters zijn er natuurlijk nog amper geweest."

Ook in Den Haag zal er woensdagavond weer geen publiek aanwezig zijn. "Het begint bijna te wennen maar het is natuurlijk niet leuk in zo'n wedstrijd", zegt Meijers, terwijl ook Beugelsdijk erkent dat hij de bekende gezichten in het publiek zal missen. "Ik had graag een praatje met ze gemaakt. Maar er zijn nu eenmaal belangrijkere zaken, dus we moeten het er helaas mee doen. Hopelijk is het de volgende keer wel anders."

Positie in elftal

Wat ook voor beide spelers anders is, is dat ze allebei weer moeten vechten voor hun plek in de basiself. Meijers zit momenteel achter Mica Pinto op de linksbackpositie. "Ik wist dat ik niet zomaar in de basis zou starten, maar gelukkig kan ik op meerdere plekken uit de voeten", zegt Meijers, die in april 2012 voor het laatst tegen ADO namens RKC (1-0 overwinning) speelde. "Ik heb geen idee meer hoeveel dat werd. 1-0? Dat geeft maar weer aan dat de tijd hard is gegaan."

Waar Meijers nog op een vaste basisplek jaagt is Beugelsdijk één van de drie centrale verdedigers in het nieuwe 5-3-2 systeem. Beugelsdijk is er vanzelfsprekend over te spreken dat hij een defensief trio mag vormen met Bart Vriends en Michaël Heylen. "Het zorgt voor wat extra defensieve zekerheid dus ik denk dat zowel ik als Michaël en Bart hier blij mee zijn."

Schorsing Auassar

Sparta zal tegen ADO over beide spelers kunnen beschikken, maar niet over aanvoerder Adil Auassar. Zijn schorsing van twee wedstrijden (plus één voorwaardelijk) blijft staan ondanks dat Sparta in beroep ging tegen de straf.

En mocht je nog meer Sparta-nieuws willen: beluister dan vooral de nieuwste editie van de Sparta Podcast. Daarin ook aandacht voor het aankomende duel tegen ADO Den Haag en de wedstrijd van aankomend weekend tegen SC Heerenveen. De podcast is hieronder te vinden en in de verschillende podcast-apps.

