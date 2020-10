FC Rijnmond Extra over ideale Feyenoord-aanval: 'Linssen, Narsingh en Berghuis'

In FC Rijnmond Extra nemen we iedere dinsdag een voetbalthema onder de loep. Deze week schuiven oud-trainer Jan Everse en analyticus Geert den Ouden bij presentator Bart Nolles aan. Zij bespreken wat de met alle blessures nu de ideale aanval van Feyenoord is.

Everse zou de aanvalslinie van Feyenoord grondig omgooien: "Ik denk dat je Linssen naar de linkerkant moet halen waar hij bij Vitesse zo succesvol was. Dan kan je met Berghuis in de spits gaan spelen, omdat je geen échte centrumspits hebt en vervolgens kan je Narsingh dan op rechts zetten. Zo krijg je snelheid en diepte in je spel."

Den Ouden onderbreekt hem: "Ik zou het juist even omdraaien", zegt de oud-Excelsior spits. "Als je nou Narsingh in de punt zet, waar hij volgens mij onder Stam of aan het begin van Advocaats periode bij Feyenoord ook heeft gestaan, kan je inderdaad met Linssen aan de linkerkant spelen. Daarnaast zou ik dan Berghuis op rechts zetten. Daar komt hij het best tot zijn recht, omdat hij met dat gouden linkerbeen alla Arjen Robben naar binnen kan komen."

Jørgensen

Of er nog plek en toekomst is voor Jørgensen bij Feyenoord na al die blessures is Geert den Ouden ook stellig: "We weten allemaal wat Jørgensen kan en dat is heel goed voetballen. Maar dan moet hij lichamelijk wel fit zijn en dat is de Deen niet, waardoor hij op dit moment weinig waarde voor Feyenoord heeft."

Volgende week dinsdag bespreken we met Thomas Verhaar en Sinclair Bischop het seizoen van Excelsior en FC Dordrecht tot nu toe. De week erop gaan we met Ruud van Os en Emile Schelvis dieper op Sparta in.

Naast de video boven dit bericht kun je FC Rijnmond Extra natuurlijk ook lekker op de bank voor de TV bekijken. De uitzending begint dinsdag om 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.