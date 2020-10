Winnaars Sport Awards Rotterdam-Rijnmond bekend

Op maandag 10 februari 2020 zijn de winnaars bekend gemaakt van de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Er werden verschillende awards uitgereikt. Via Rijnmond kon het publiek stemmen op de genomineerden in de verschillende categorie├źn. Bijna 25.000 stemmen zijn er door het publiek uitgebracht.

De winnaars zijn…

is ‘Sportman van 2019’ geworden. Wijnaldum, geboren in Rotterdam, onderscheidde zich niet alleen door tomeloze inzet en diverse doelpunten, maar maakte ook indruk met een statement tegen racisme.Handbalsteris zowel door de vakjury als het publiek verkozen tot ‘Sportvrouw van het jaar’. De handbalster uit Schiedam behoort al jaren tot de vaste kern van het Nederlands team. Op het WK in Japan blonk Dulfer uit in de zege op Servië en pakten de ontketende Oranjevrouwen het goud.Voetbalcoachis ‘Sportcoach van het jaar’ geworden. De coach van Sparta Rotterdam leidde zijn ploeg via de play-offs naar promotie.De 17-jarige judokauit Krimpen aan den IJssel kwam als winnares uit de bus in de categorie ‘Sporttalent van het jaar’. Yael bereikte in 2019 de eerste plaats op de World Ranking tot 18 jaar, in de klasse tot 70 kilogram. Ze werd onder meer Nederlands kampioen en pakte zilver op de jeugd-Olympische Spelen in Azerbeidzjan.De ‘Sportploeg van het jaar’ is. De voetbalclub uit Spangen promoveerde dit jaar naar de eredivisie, nadat in de play-offs werd afgerekend met TOP Oss en De Graafschap.De award voor ‘Sportvrijwilliger’ gaat naar. Nicolien is al 50 jaar lid bij handbalvereniging Feyenoord Handbal (voorheen Snelwiek). Als vrijwilliger zet ze zich vanaf het begin met tomeloze energie in voor vooral jeugd en G-sport.De ‘Meer dan sport’ award is bedoeld voor een lokale held die via sport van bijzondere maatschappelijke betekenis is voor Rotterdammers. De award van 2019 gaat naar. Noël is oprichter en eigenaar van kickboksschool Team Soares Brazão. Sinds dit jaar trainen wijkagenten uit Pendrecht en Zuidwijk mee met lessen van Noël, die hij geeft aan jonge kinderen. Het doel: zorgen dat zij goed terecht komen. Noël traint samen met zijn team tevens kinderen met een beperking.

De award voor het ‘Leukste kluppie’ gaat naar Abdel-Kwan. Maatschappelijke organisaties, welzijn, zorg, gemeente en bewoners weten de club te vinden voor samenwerking en als locatie waar iedereen welkom is. Naast de taekwondo-lessen zet de vereniging zich onder meer in voor huiswerkbegeleiding, bejaarden in een bejaardenhuis en taal- en beweeglessen.





De organisatie

De Awards-uitreiking wordt georganiseerd door de gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport, Sportbedrijf Rotterdam en Rijnmond. Zij stellen een longlist samen van sporters die woonachtig zijn in Rotterdam-Rijnmond of daar geboren zijn en een aansprekende prestatie hebben verricht. Via de website van Rijnmond heeft het publiek op hen kunnen stemmen. De uitslag van het publiek telt voor 50 procent mee. De andere 50 procent wordt bepaald door een vijfkoppige vakjury. De winnaars in de categorieën Sportvrijwilliger, Leukste Kluppie en de Meer dan Sport Award worden enkel door het publiek bepaald.De jury voor 2019 bestaat uit de volgende personen:· Francisco Elson, voormalig topbasketballer;· Ib Haarsma, Hoofdredacteur Rijnmond;· Gert Onnink, AD Rotterdams Dagblad;· Judith Vis, voormalig topatleet en Olympisch bobsleester;· Johan Wakkie, bestuurslid CTO Metropool.