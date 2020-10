Als het aan justitie ligt, gaat een 37-jarige man uit Rozenburg zeven jaar de cel in. Hij stond dinsdag terecht voor het neerschieten van een Beverwijker in een huis aan de Bosseplaat.

De schietpartij was in april dit jaar. Het slachtoffer (36) raakte zwaargewond. De rechter doet over twee weken uitspraak.