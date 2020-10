SOW op de radio #7 - Akka

‘Zo, zij heeft goeie akka’ of ‘dikke akka, veel grip’, het zijn voor jongeren welbekende uitspraken. Kent Ruud de Boer deze uitspraken ook? Weet hij wat ‘akka’ is? SOW reporter Lars speelde ‘De minuut van Ruud’ en kwam erachter hoe goed de kennis van de presentator over jongerentaal is.

Lars vertelde ook over zijn meeloopdag met Jacco van Giessen. Jacco is een verslaggever van Rijnmond en hij weet alles over mojo. Dat is een techniek waarmee je reportages opneemt met je mobiele telefoon. Jacco en Lars hebben deze techniek toegepast bij een reportage die ze maakten bij de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Daar staan lange rijen met studenten die een studieplek proberen te bemachtigen in de bibliotheek. Dit is door de coronacrisis ongeveer de enige plek waar studenten nog buitenshuis kunnen studeren.

Twee keer per week zijn de SOW reporters bij Ruud de Boer in de show te vinden. Iedere dinsdag- en donderdagmiddag vertelt een van hen om 13:45 uur wat zij meemaken als stagiaires bij Rijnmond.