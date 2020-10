Alex Pastoor over Feyenoord-opponent Wolfsberger AC: 'Onderschatting is gevaarlijk'

Alex Pastoor in gesprek met verslaggever Justin Kevenaar over Wolfsberger AC en het Oostenrijkse voetbal.

"Het Oostenrijkse voetbal wordt denk ik, zoals ik het ervaar en ik er ook naar keek voorheen, nogal onderschat", begint Pastoor, die nu zelf al anderhalfjaar in het land zit en een halfjaar geleden zijn contract bij SCR Altach met twee seizoenen verlengde. "Soms is die onderschatting terecht, want er zijn ook clubs met weinig ambitie die alleen willen overleven zoals dat in Nederland ook is. Maar hier zie je ook een behoorlijk aantal clubs dat aan de weg timmert op een on-Nederlandse manier."

Veel pressing

En met die on-Nederlandse manier doelt Pastoor op het model dat Red Bull Salzburg jaren geleden bekendmaakte in heel Europa. "Clubs als LASK Linz en Wolfsberger AC doen dat op hun manier ook, waarbij ze veel pressing spelen als ze de bal niet hebben en dan op momenten gaan jagen. En dat doet Wolfsberger ook met succes, het is een relatief kleine club die met wat geld de juiste spelers heeft aangetrokken en daar een goede spelfilosofie omheen heeft gebouwd."

En de resultaten, zo beaamt ook Pastoor, laten dat succes zien. Vorig jaar eindigde Wolfsberger AC weliswaar laatste in een Europa-League poule met AS Roma, Borussia Mönchengladbach en Istanbul Basaksehir, maar wonnen ze wel in Mönchengladbach (4-0) en werd AS Roma tweemaal op een gelijkspel gehouden (1-1 en 2-2). "En ook tegen CSKA Moskou hebben ze nu al een punt gepakt", vervolgt de huidige coach van SCR Altach. "De meeste goals maken ze denk ik ook wel uit de omschakeling, dat is het vaste stramien van waaruit ze spelen."

Onderschatting

In een groep met CSKA Moskou en Dinamo Zagreb lijkt Wolfsberger AC wel vanuit Feyenoord-perspectief de zwakkere broeder. "En dat is gevaarlijk, want die andere teams zijn natuurlijk qua naam bekender en misschien ook kwalitatief sterker. Maar daarin schuilt het gevaar, dat je er misschien niets van verwacht. Dat was ook met LASK Linz en die hebben het zowel PSV als AZ vorig jaar goed moeilijk gemaakt."

En dus is Feyenoord, dat zelf afgelopen weekend met 2-2 gelijkspeelde tegen RKC Waalwijk, gewaarschuwd voor de club uit Oostenrijk. "Ze zullen als Feyenoord zijnde niet constant kort moeten rond tikken, want dan nodig je ze uit om te jagen. Ik probeer met mijn ploeg daarom vaker zo'n ploeg een beetje uit de tent te lokken en dan vanuit de verdediging de bal direct bij de spits te krijgen. En als je de bal dan toch kwijtraakt, loop je altijd minder gevaar in de omschakeling", besluit Pastoor, die ook benadrukt dat veel valt of staat met de mentaliteit van Feyenoord. "Want welk toernooi je ook speelt, als je gemakkelijk denkt over een tegenstander gaat het altijd fout."

Beluister hierboven het hele gesprek met Alex Pastoor over het Oostenrijkse voetbal en Feyenoord-opponent Wolfsberger AC.