Ex-topmodel uit Rotterdam ontkent fraude: zoon Khadaffi betaalde de rekeningen

Talitha van Zon, voormalig fotomodel uit Rotterdam, stond dinsdag terecht voor fraude. Geheel in het zwart gekleed, inclusief mondkapje in dezelfde kleur, hoorde zij de strafeis aan: een taakstraf van 120 uur. Het voormalige 'Kadaffi-liefje' ontkent.

Het gaat om een oude zaak. In 2010 en 2011 zou Van Zon in een afkickkliniek in het Britse Kent zijn geweest. Ze diende rekeningen in bij zorgverzekeraar ONVZ, in totaal voor een ton.

Normaal gesproken zou er geen haan naar hebben gekraaid, zegt justitie. Maar het toeval wilde dat Talitha van Zon eind 2011 ineens ‘in the picture’ kwam: ze sprong uit haar hotel in Tripoli en vluchtte Libië uit. Het fotomodel had een verhouding met de zoon van dictator Khadaffi, Mutassim. Tripoli kwam in die dagen in handen van de rebellen.

Haar vlucht bleef niet onopgemerkt en de Belastingdienst besloot haar eens door te lichten. De dienst stuitte op de grote geldbedragen, die zij van ONVZ kreeg. Maar waar waren de betalingen aan de kliniek?

Talitha van Zon had daar dinsdag in de rechtbank wel een antwoord op. “Die zijn destijds contant betaald aan de kliniek door mijn ex-partner.” Die ex-partner is Mutassim Khadaffi, alias ‘Muti’. Een mail van hem zou de betaling moeten bevestigen. ‘Muti’ kan het zelf niet meer vertellen: hij is in oktober 2011 samen met zijn vader doodgeschoten door de anti-Khadaffi rebellen.

Maar volgens het justitie weet de kliniek Promis niets van haar behandeling. “Mevrouw is daar in 2006 en 2007 geweest, maar niet in 2010. Ze was in de gedeclareerde periode wel elders, zo zien wij uit bankafschriften: Papendrecht, Rotterdam, Milaan en Tripoli.”

Ook daar had Van Zon een verklaring voor. “Ik zat niet in Kent, maar in een dependance van Promis in Amsterdam. Dat was niet 24/7, we hadden veel vrijheid. Ik kon best af en toe weg.”

Ze voegde eraan toe dat ze er niet verbleef om af te kicken. “Ik had last van depressies.” Haar advocaat, Paul de Boer, voegde later toe wat de oorzaak daarvan was geweest:”Mishandeling en stalking door haar ex-partner”.

Fotomodel is Van Zon al een tijdje niet meer. Ze leeft van het vastgoed dat zij bezit in Italië. “Ik heb een opleiding permanente make-up gevolgd en ben cum laude geslaagd.” Ze hoopt binnenkort les te gaan geven. Maar eerst deze strafzaak afronden. “Er is een groot circus van deze zaak gemaakt. Het OM heeft ook de media benaderd.”

Justitie zegt rekening te hebben gehouden met de lange duur van het onderzoek. “Normaal gesproken zou een celstraf hier op zijn plaats zijn geweest.” De rechter in Rotterdam doet op 10 november uitspraak.