Rijnmond Expert: zo herken je hartproblemen bij je hond

Blijft je hond achter bij het wandelen? Ademt hij snel als 'ie slaapt? Of is zijn tong een beetje blauw? Dan kan er sprake zijn van een hartprobleem. "Voor honden is dat even levensbedreigend als voor mensen", zegt John de Deugd, dierenarts in Ridderkerk.

De dierenarts adviseert daarom goed op bepaalde symptomen te letten, zoals een verminderde conditie. "Blijft 'ie achter bij het wandelen? Of heeft je hond soms last van een flauwte? Hoe is het met de ademhaling? Is die versneld? Dat kun je zelf ontdekken door naar je hond te kijken als 'ie rust of slaapt. De ademhaling mag niet hoger zijn dan dertig keer per minuut. Anders kan er sprake zijn van hart- of longproblemen."

Hoest je hond veel? En wat voor kleur heeft zijn tong? Ook daar kun je zaken uit afleiden. "Normaal hangt er een mooie roze tong uit z'n bek maar bij zuurstofgebrek kan het meer een blauwige kleur zijn."

Kleine en grote rassen

Bij kleinere rassen komen vooral hartklepproblemen voor. "Denk dan de Cavalier King Charles-spaniël. Of op latere leeftijd bij Malthezers, Chihuahua's en Yorkshire terriërs. Hartspieraandoeningen zie je vaker bij grote rassen zoals Dobermanns, Duitse doggen, Boxers en Duitse Herders", zegt de dierenarts.

Met medicijnen zijn de hartproblemen meestal goed te behandelen. "Er zijn bijvoorbeeld medicijnen die ervoor zorgen dat de hartspier beter samen trekt waardoor de pompfunctie van het hart beter wordt."

Medicijnen

Ook gebruiken dierenartsen vaak bloeddrukverlagers. Die zorgen ervoor dat het hart makkelijker kan pompen. "Bij hartritmestoornissen geef je weer medicijnen om het ritme te herstellen en als er vocht achter de longen blijft dan kun je plastabletten gebruiken om het vocht daar weg te krijgen."

Wat kun je als hondenbezitter zelf doen? "Het is sowieso zinnig om het hart te controleren bij de jaarlijkse gezondheidscontrole of bij de vaccinaties. Een dierenarts kan met de stethoscoop luisteren en bijvoorbeeld een hartruis ontdekken of een hartritmestoornis. We kunnen ook ECG's, hartfilmpjes en röntgenfoto's maken. Maar de belangrijkste methode is de echocardiografie. Op die manier kun je vaststellen of er lekkages zijn door bijvoorbeeld kleppen die niet goed sluiten."

En ja net als bij mensen krijgen te zware honden eerder hartproblemen. "Zie je symptomen wacht dan niet te lang, laat het verder uitzoeken. Want als je er vroeg bij bent, kun je met medicijnen nog een heel eind komen. En dan kan je hondje nog beter en langer leven."