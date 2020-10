Golfbaan populairder dan ooit door corona

Veel sportverenigingen zitten door de nieuwe coronaregels met de handen in het haar. Golfclubs hebben hier in ieder geval geen énkele last van. Zij zien hun ledental juist flink stijgen.

Directeur Bert de Bode van golfclub Oude Maas in Rhoon verwelkomt nieuwe leden met open armen. "Ik denk dat we een plus van vijftig procent hebben" zegt hij. "Mensen die voor het eerst willen gaan golfen. Maar ook mensen die normaal maar tien keer per jaar gaan. Die komen nu vaker, omdat ze niet veel te doen hebben op het moment."



De Bode is niet bang dat het te druk gaat worden op de baan. "We hanteren een heel steng toegangsbeleid, qua starttijden. Hier starten om de zeven minuten drie mensen te gelijk met natuurlijk de anderhalve meter regel. Dat gaat dan heel de dag door".

Ook de shop op de golfclub kan de vraag naar nieuwe schoenen, kleding, trollys en andere aanverwante golfartikelen nauwelijks aan. Corona is big business op dit moment, beaamt De Bode. Al had hij het natuurlijk toch liever anders gezien.