Supermarkt in Vlaardingen weer open na bommelding, politie pakt verdachte op

De Albert Heijn in het Vlaardingse winkelcentrum De Loper is weer open. De winkel werd aan het begin van de avond ontruimd vanwege een bommelding.

In de winkel is geen explosief aangetroffen. De politie heeft een man gearresteerd, die in de winkel riep dat er een bom lag. Hij had een rugzak bij zich, maar daarin bleek vooral bier te zitten, plus een zakje krentenbollen. Volgens de politie gaat het om een verward persoon.