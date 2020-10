Opsporing Verzocht laat foto's zien van spoorloze Amsterdammer die betrokken was bij fatale steekpartij op Pier van Scheveningen

De politie is nog op zoek naar Tyrece Raoul Balbin, die met een vuurwapen op de plek zou hebben rondgelopen. Hij is sinds 10 augustus spoorloos. Wie Balbin tegenkomt, krijgt het advies om direct met de politie te bellen en hem niet zelf te benaderen. Mogelijk heeft hij een vuurwapen op zak, zegt de politie.

Geraakt in hartstreek

Op 10 augustus - een tropische standdag - waren honderden badgasten getuige van de steekpartij bij de Pier in Scheveningen. 'Chuchu' werd daarbij in zijn hartsteek geraakt en overleed korte tijd later. Het geweld had te maken met een ruzie tussen groepen Amsterdammers en Rotterdammers.

Tekst gaat verder onder de video:



Voor de steekpartij zitten nog drie verdachten vast. Een vierde persoon, de Rotterdamse rapper Blacka, is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte, maar mocht wegens persoonlijke omstandigheden de cel uit.