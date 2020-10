Rotterdamse Lotte Velvet valt dubbel in de prijzen op Kleinkunstfestival

Lotte Velvet uit Rotterdam heeft op het Amsterdamse Kleinkunstfestival zowel de jury- als de publieksprijs gewonnen. De jury was onder de indruk van de "opvallende theaterpersoonlijkheid met veel potentie".

Velvet trad een half uur op en mengde in haar show de zorg om het klimaat met teksten en liedjes over kortzichtige burgers.

De finale vond plaats in een zaaltje van theater Bellevue in Amsterdam. Er waren - vanwege de coronacrisis - dertig genodigden. Honderden anderen keken via een livestream mee.