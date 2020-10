Run op kappers uit angst voor volledige lockdown

We kunnen het ons allemaal nog heugen: de dode ratten en bloempotten die door moesten gaan voor het kapsel. Dat was begin dit jaar toen de kapperszaken dicht moesten vanwege het coronavirus. Nu is er een run op de kapsalons, want de grote vraag is: gaat Nederland na deze week opnieuw helemaal op slot?

"Sinds vorige week bellen er steeds meer klanten die normaal om de vijf of zes weken komen en nu iedere drie weken echt wel willen komen. Als we gaan sluiten, willen ze niet met een grote uitgroei gaan rondlopen", vertelt kapper Celesta Sonders van Ched Kappers in Rotterdam.

Liever nu dicht dan met kerst

Een lockdown is alles behalve wenselijk, zegt ze. Want het gat dat is geslagen door de eerste lockdown is nog niet helemaal ingelopen. "Maar ik heb wel zoiets van als dit moet gebeuren, dan liever in deze tijd dan dat we met kerst dicht moeten. Want dat zou echt een hele grote klap zijn."

Maikel Sabajo van Mike's Cutting Centre aan de Groene Hilledijk sluit zich hier bij aan. "Kerst is altijd druk. In december knippen wij elke dag, van maandag tot en met zondag."

De vrees voor een lockdown is ook bij Sabajo groot. "Dan lopen we allemaal achterstanden op. We hebben veel dingen te betalen. En we hebben nu nog achterstanden door de eerste lockdown."

Praat eens over iets anders dan corona, joh!

Sabajo vindt het heerlijk om lekker met zijn klanten te kletsen. Maar met het onderwerp corona is hij inmiddels helemaal klaar. "Iedereen die hier komt praat over corona. Er is niks anders te doen dus je hebt niks anders te vertellen. We willen nu iets anders horen dan over een virus."

Hoewel hij nog iedere dag geniet, maakt hij zich ook wel grote zorgen om zijn gezondheid. "Je wordt bang. We komen iedere dag in contact met verschillende mensen. De hele dag door."

Snel naar de kapper voor een date

Dean is een vaste klant bij Maikel. Ook hij neemt het zekere voor het onzekere en komt snel nog even voor een knipbeurt. "Ik heb een date binnenkort. Dus ik dacht, ik ga nog even snel naar de kapper om mijn haar netjes te maken."

Dat Maikel bang is om het virus op te lopen tijdens zijn werk begrijpt Dean wel. "Ik heb mensen om me heen die corona hebben opgelopen, dus ik kan me wel voorstellen dat hij hier bang voor is. Dus ik waardeer het wel dat hij probeert om open te blijven voor ons."