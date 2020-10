Opgepakte feestgangers op boot bij Oceanco zagen zichzelf als een huishouden

De opgepakte feestgangers op een hotelboot bij jachtenbouwer Oceanco afgelopen vrijdag in Alblasserdam zijn personen met die met elkaar als één huishouden samen woonden. Dat zegt Oceanco. Bij het stilleggen van het feest wegens het overtreden van coronoaregels werden agenten aangevallen.

Ondanks dat er geen medewerkers van Oceanco aanwezig waren op de hotelboot, biedt het bedrijf toch openlijk excuses aan. Directeur Marcel Onkenhout laat in een verklaring weten 'het grootste respect te hebben voor het werk van de politie en mee te werken aan alle onderzoeken.'

Volgens Oceanco logeerde de bemanning van een bouwproject tijdelijk op de hotelboot die bij hen lag aangemeerd en was er geen sprake van een illegaal feest waar iedereen naar toe kon komen. De bemanning beschouwde zichzelf als één huishouden en vond dat ze een feest mocht houden. Of de vijf aangehouden personen nog vast zitten, kon de politie nog niet zeggen.

Ongelukkige tweet burgemeester

Burgemeester Paans van Alblasserdam meldde zaterdag via Twitter: “Ik beschouw het als een interne bedrijfsaangelegenheid. Het is aan Oceanco om tegen betrokkene gepaste maatregelen te treffen.” Deze tweet schoot bij veel mensen in het verkeerd keelgat en Paans werd verweten dat hij 'te graag vriendjes wilde blijven met een groot Alblasserdams bedrijf'.

Paans heeft dinsdag aan de gemeenteraad van Alblasserdam laten weten weten 'dat zijn tweet absoluut niet bedoeld is, zoals hij nu door mensen wordt gelezen'. Volgens de burgemeester 'heeft het incident veel Alblasserdammers verontrust. Mijn reactie op het incident en de berichtgeving via een tweet heeft de onrust niet weg kunnen nemen'.

De burgemeester zegt dat 'het plegen van geweld tegen politiemensen sowieso verwerpelijk is'.