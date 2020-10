Nog geen tips over overval waarbij 11-jarig meisje in de loop van een pistool keek

Ondanks een oproep in het tv-programma Bureau Rijnmond heeft de politie nog geen tips binnengekregen over de twee mannen die op 17 september een overval pleegden in de Rotterdamse Dr de Visserstraat. Het duo belde aan bij een huis in de wijk Bergpolder. Een 11-jarig meisje deed open en keek direct in de loop van een pistool.