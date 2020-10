Omstreden rapper verdiende ruim 2000 euro met campagnes voor gemeente Rotterdam

De gemeente besloot de samenwerking met de rapper vorige maand te verbreken, omdat die in het verleden dubieuze uitspraken had gedaan over onder meer de Holocaust. Zo noemde hij concentratiekampen "slechts een lachertje" in vergelijking met de slavenhandel. Ook dreigde hij een FVD'er dood te schieten. Insayno bleek bovendien een strafblad te hebben. Hij is veroordeeld voor het bekogelen van politieagenten met stenen in de Haagse Schilderswijk.

Hoogwerff noemt het "verbijsterend dat de gemeente Rotterdam een dergelijk weerzinwekkend figuur tot rolmodel in een publiekscampagne bombardeert". De gemeente heeft inmiddels afstand genomen en al het campagnemateriaal met Insayno van internet gehaald.



Strafblad

Aboutaleb schrijft dat bij de gemeente vooraf niets bekend was over zijn uitlatingen en verleden. Er was slechts onderzocht wat zijn standpunten waren over het coronabeleid. "Het strafblad van Insayno is in het onderzoek niet bekend geworden, omdat dit geen openbare informatie is", laat Aboutaleb weten. "Bij dit soort kleine opdrachten wordt geen antecedentenonderzoek verricht, omdat dat disproportioneel zou zijn."

De burgemeester schrijft verder dat de rapper niet is ingezet als rolmodel of influencer. "Hij is ingehuurd als freestyle spoken word-artiest."

Hoogwerff wilde ook weten wat de gemeente eraan gaat doen om het aan Insayno betaalde geld "tot de allerlaatste cent terug te halen". Dat gaat niet gebeuren. "De betrokken partijen zijn betaald voor diensten die volgens afspraak geleverd zijn", antwoordt Aboutaleb.