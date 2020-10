FC Dordrecht-spits Agrafiotis hoopt dat de ketchupfles eindelijk open is

Nikolas Agrafiotis in duel namens FC Dordrecht tegen Excelsior eerder dit seizoen (Bron: VK Sportphoto - Mischa Keemink)

FC Dordrecht-spits Nikolas Agrafiotis hoopt dat de ketchupfles open is

Hij trekt, sleurt en komt veel in duels. Scoren deed Nikolas Agrafiotis echter nog niet voor FC Dordrecht. Tot afgelopen dinsdag, toen de spits tegen FC Utrecht twee cadeautjes van doelman Tijmen Nijhuis uitpakte (2-4).

Agrafiotis maakte twee doelpunten in de eerste ronde van het bekertoernooi. In de eerste divisie was de Servisch-Nederlandse spits nog niet trefzeker. "Ik kreeg de kansen wel, maar maakte die uiteindelijk net niet af."

Ketchupfles en de geest

Afgelopen zomer maakte de 20-jarige aanvaller de overstap van Jong Vitesse naar FC Dordrecht. Toen Agrafiotis in de eerste wedstrijden van de eerste divisie niet scoorde, bleef hij naar eigen zeggen 'tamelijk rustig'.

Uiteindelijk ging het missen van de kansen toch in zijn hoofd spelen. "Zeker na FC Volendam-uit (7-1, red.), waar ik twee keer had moeten scoren, begon het toch wel te knagen. Dan is het lekker dat je snel na die vrijdag weer een wedstrijd heeft om jezelf te laten zien."

Trainer Harry van den Ham ziet Agrafiotis zich ontwikkelen. Bovendien is spitsentrainer Mark de Vries hard met hem bezig, aldus de hoofdtrainer van FC Dordrecht. "Het zou nog erger zijn als niet tot kansen komt", legt Van den Ham uit. "Ik hoop dat die goals een beetje bijdragen aan zijn vertrouwen."

Agrafiotis is optimistisch ingesteld. "Ik hoop dat die ketchupfles eindelijk open is", verwijst de spits naar de bekende voetbalmetafoor. "Laten we hopen dat hij nu de geest heeft en elke wedstrijd een goal maakt", besluit Van den Ham.