Ov-verbod voor mensen die spugen in openbaar vervoer lijkt effect te hebben

Het aantal spuugincidenten naar medewerkers in metro's, trams en bussen is sinds de invoering van een algemeen ov-verbod gedaald. Dat meldt wethouder Wijbenga (Handhaving) in een brief aan de raadscommissie Veiligheid en Bestuur. Waar eerst nog elke vier dagen een spuugincident werd geregistreerd, komt het nu eens in de negen dagen voor.

Mensen die spugen in de tram lopen al een tijdje risico om een ov-verbod te krijgen, maar sinds 28 juni geldt dat voor mensen die spugen in álle vervoersmiddelen van de RET. Het ov-verbod geldt voor maximaal acht weken. Spugen wordt, in verband met het coronavirus, inmiddels gezien als een poging tot (zware) mishandeling.

Sinds de scholen en horeca op 16 maart de deuren moesten sluiten tot aan 14 september zijn in het ov in totaal 34 spuugincidenten geweest (20 in de tram, 10 in de bus en 4 in de metro). Het overgrote deel daarvan, 25 gevallen, was vóór de uitbreiding van het spuugverbod.

Wethouder Wijbenga zegt in de brief dat er duidelijk een aanzienlijk preventief effect uitgaat van de dreiging van het ov-verbod. Zo werden sinds 28 juni geen ov-verboden meer uitgereikt, hoewel er wel negen incidenten waren. "De meeste plegers weten weg te komen voordat opvolging aanwezig is", luidt de verklaring.