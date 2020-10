Busje komt zo: coronatestuitslag in twintig minuten

Het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Bul runt in Schiedam een autobedrijf en verbaasde zich over de tijd die verloren gaat rond het testen van mensen die mogelijk besmet zijn met corona. "Je zit zo een paar dagen thuis te wachten op een test en dan moet je nog eens wachten op de uitslag. Zo gaat het bij veel ondernemers momenteel. Ik kan bijvoorbeeld ook geen monteurs missen hier, dus dan is dit een goede oplossing."

125 euro

Bul heeft speciaal voor de proef met de bestelbus een nieuw bedrijfje opgericht, want het staat los van zijn autobedrijf. "Met 'Care 4 Business' zijn we mobiel en kan het dus heel snel gaan. Via een website die deze week online komt kun je een afspraak maken en dan rijden we tot de deur voor een sneltest", vertelt hij.

Daar zitten wel kosten aan verbonden. "Het kost 125 euro per persoon, maar voor een ondernemer kost het vaak meer om personeel een paar dagen kwijt te zijn. Bovendien komen er ook investeringen bij kijken om zo'n mobiele service op te tuigen. Natuurlijk, ik ben ondernemer, maar geld verdienen is nu niet het belangrijkste. Corona moet de wereld uit."

Aanvankelijk was het plan om uitsluitend ondernemers te bedienen, maar ook voor particulieren is de service actief. Daarvoor moet wel betaald worden. "Natuurlijk zullen er ook geluiden komen van mensen die vinden dat dit gevoelig ligt, maar we hebben gewoon onze kosten", zegt Bul.

Hij verwijst daarmee naar situaties waarbij bijvoorbeeld zorgpersoneel of onderwijzers thuis moeten wachten op een testuitslag. "Ik heb ook geen idee of het gaat lopen, of het een succes wordt en hoeveel testen er worden aangevraagd. Maar voor zover ik weet is het wel de eerste mobiele sneltestservice in Nederland."

Eerste ritten

De bus zal deze week bestickerd worden en medewerkers krijgen een korte opleiding van een arts om de testen goed en veilig uit te voeren. "We hopen vrijdag of maandag onze eerste ritten te maken met twee mensen die de testen uitvoeren. We hebben hier bij ons bedrijf aan de Laan van Bol'Es in Schiedam ook nog een leegstaande sigarettenshop, waarin we misschien een snelteststraatje gaan inrichten. Via mijn contacten zijn er ook plannen om in Barendrecht en Spijkenisse iets dergelijks op te zetten", vertelt Bul.

De testen die gebruikt gaan worden geven voor zo'n 96 procent zekerheid over de uitslag. "Mocht er iemand positief getest worden, dan verwijzen we die uiteraard door naar de GGD en de huisarts. Maar volgens mij is dit een gat in de markt voor ondernemers, want tijd is geld. En personeel dat thuis zit te wachten op een testuitslag kost óók geld."

Bul is benieuwd hoe zijn project uit gaat pakken. "De komende dagen zal de website verder aangekleed worden. Dan kunnen de testen worden aangevraagd."