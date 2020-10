Korte lontjes bij bezoekers Ikazia Ziekenhuis: Zelfs advocaten op de stoep om overplaatsing tegen te gaan

Bestuursvoorzitter Rob Kievit over de huidige situatie in het Ikazia Ziekenhuis

Het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem luidde eerder deze maand al de noodklok over de toenemende agressie in ziekenhuizen. Het Ikazia Ziekenhuis bevestigt dat beeld.



"Als je van alles naar je hoofd krijgt geslingerd, doet dat wat met de motivatie van de medewerkers", zegt bestuursvoorzitter Rob Kievit van het Ikazia Ziekenhuis. "Dat applaus voor de zorg in maart was uitermate waarderend en werd op prijs gesteld. We snappen niet waarom mensen onze medewerkers uitschelden omdat ze hun zin niet krijgen."

In sommige gevallen kwam het zelfs zo ver, dat er advocaten op de stoep stonden om een overplaatsing te voorkomen. "Die kunnen hooguit een kop koffie krijgen, maar de overplaatsing gaat door", zegt Kievit. "Niemand wordt graag overgeplaatst, maar het is wel zo dat we dat niet voor niets doen. We hebben de ruimte écht nodig voor de volgende patiënt die zich meldt. Dan is het een weloverwogen beslissing."

Tot een gang naar de rechter is het nog niet gekomen. "Dit soort gevallen zijn uitzonderingen, maar het geeft wel aan dat de lontjes bij mensen alleen maar korter worden. Het is powerplay en daar worden medewerkers mee geconfronteerd."

Hoog ziekteverzuim en grote toestroom patiënten

Kievit verwacht dat het de komende tijd nog drukker zal worden in het Ikazia. Net als andere ziekenhuizen kampt het Ikazia met een hoog ziekteverzuim onder personeel en een te hoog aanbod aan patiënten. "Bij bepaalde verpleegafdelingen is het ziekteverzuim meer dan tien procent. We zijn een 24-uursbedrijf en moeten wel alle diensten gevuld krijgen."

Bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis kwam het eerdere deze week tot een opnamestop van een dag voor coronapatiënten. Ook het Ikazia Ziekenhuis heeft al eens voor een aantal uur de deuren moeten sluiten. "Na een aantal uren kan je weer mensen opnemen, maar je hebt een beperking in het aantal mensen dat je kunt opvangen."



De bestuursvoorzitter had liever eerder maatregelen gezien. "Als ik foto's zie van drukke winkelstraten en verhalen van feestjes hoor, dan denk ik: een deel van Nederland doet het goed, maar een deel doet dat ook pertinent niet. Sommigen denken dat een 'dringend advies' iets is wat ze naast zich kunnen neerleggen. En dat is iets waar we met zijn allen last van hebben."