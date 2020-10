Huisartsenvereniging bekijkt mogelijkheden om meer coronapatiënten thuis in de gaten te houden

Als de druk op de zorg verder blijft toenemen, bestaat de kans dat coronapatiënten met zuurstofapparatuur naar huis gestuurd moeten worden. Dat is een scenario waar de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) rekening mee houdt, zegt Henk Hoogervorst, huisarts in Hellevoetsluis en voorzitter van de LHV. "We kijken nu hoe we mensen thuis het beste kunnen bewaken."

Mensen die worden getest bij de GGD, krijgen bij een positieve uitslag instructies mee en gaan in isolatie. "Als ze zieker worden, bellen ze de huisarts. Ik denk dat wij echt in de frontlinie staan bij het zien van deze patiënten", zegt Hoogervorst. De huisartsen verwijzen patiënten door naar ziekenhuizen als hun situatie dusdanig verslechtert, maar daar is lang niet altijd plek voor. Daarom worden verschillende scenario's besproken.

"Het zou best kunnen zijn dat mensen naar huis gestuurd worden met zuurstof, als de ziekenhuizen verder belast worden", zegt Hoogervorst. "We bekijken nu hoe we mensen het beste thuis kunnen bewaken, omdat de ziekenhuizen nóg ziekere patiënten hebben. Dat betekent extra zorg voor de huisartsen en voor thuiszorg als zij niet opgevangen kunnen worden in gespecialiseerde instellingen."

Een mogelijkheid is patiënten thuis uit te rusten met een aantal apparaatjes om bijvoorbeeld zuurstof, temperatuur en bloeddruk te kunnen meten. "Dan hoeven we niet altijd langs te gaan, maar kunnen ze deze gegevens ook telefonisch doorgeven. Dat is een van de maatregelen die we bekijken om de zorg thuis te optimaliseren."

Positieve uitslagen melden bij huisarts

Dit geldt niet alleen voor mensen die uit het ziekenhuis komen, maar ook voor mensen die al thuis zaten met een coronabesmetting. "Een van de problemen waar we tegenaan lopen, is dat we vaak niet eens weten dat zij corona hebben. De GGD geeft de uitslagen niet meer door aan huisartsen. Er zijn mensen die zelf bellen, maar daar is nog een slag in te maken zodat je adequater kan bewaken en kan acteren als mensen acuut verslechteren."

Een nog ernstiger scenario waar rekening mee gehouden wordt, is een volledige opnamestop in de ziekenhuizen zoals het Albert Schweitzer in Dordrecht eerder deze week had voor een dag. "Dat is een zwart scenario, dat mensen met covid thuis moeten blijven. Hoe ga je daarmee om?"

Volgens Hoogervorst wordt in ieder geval hard gewerkt om positieve uitslagen bij de huisartsen te melden. "Ik zou het liefst zelfs de negatieve uitslagen willen weten, maar we missen nu al de positieve. Gelukkig wordt daar landelijk en lokaal aan gewerkt."