Stoeptegels eruit, planten erin: Straat in Rotterdam-Noord redt perenbomen van ‘versnipperdood’

Stoeptegels eruit en planten erin. Die oproep luidt steeds duidelijker en ook steeds meer mensen geven er gehoor aan. De Cleyburchstraat in Rotterdam-Noord pakt het wel heel rigoureus aan. Daar gaan langs de gevels alle stoeptegels eruit en verschijnt een groene oase met perenbomen die van een 'versnipperdood' gered zijn. Een bewoner heeft de boel in gang gezet en al haar buren enthousiast gekregen.

De klus wordt uitgevoerd door GroenNoord. Dat is een club vrijwilligers die planten redt uit verwaarloosde tuinen, ze oplapt en herplant in Rotterdam-Noord. Rob en Moen trekken samen de ene tegel na de andere uit de stoep. "Goede therapie is dit. Als we straks thuiskomen, hebben we een voldaan gevoel en hebben we iets betekend als vrijwilliger. De straat knapt ervan op en het wordt alleen maar groener in Rotterdam", zegt een licht hijgende Rob met een glimlach.



Zeker als je niets te doen hebt, is het een fijne dagbesteding vrijwilliger Moen

Beide mannen zijn in de vijftig en hun baan kwijtgeraakt in de slechte tijden van de bouw. De één in de asbestsanering en de ander in de steigerbouw. Een nieuwe baan vinden blijkt voor mannen in de vijftig niet makkelijk en het coronavirus maakt het nu bijna onmogelijk. Ze vinden het fijn om de handen uit de mouwen kunnen steken. "Zeker als je niets te doen hebt thuis, is dit een hele fijne dagbesteding", zegt de 55-jarige Moen. Hij voelt het zelfs als een verplichting om vrijwilliger te zijn.

De ploeg wordt aangevoerd door Karin Padmos. "Dit is onze grootste klus tot nu toe. Ook al is het hard werken voor de mannen, het is een hele leuke", vertelt ze. Verspreid door Rotterdam-Noord vergroenen ze al plukjes straat, maar deze keer gaan alle tegels langs zo'n zeventig meter gevel aan beide kanten van de straat eruit.

Stoeptegels vervangen voor planten is goed voor verkoeling tijdens warme zomers, het voorkomt wateroverlast tijdens hoosbuien en groen trekt insecten en vogels aan. "Bijen en vlinders zijn in nood en die krijgen zo extra ondersteuning", vertelt Padmos.

Enthousiaste buren

De Cleyburchstraat grenst aan het Vroesenpark. Aan beide kanten van de straat staan appartementencomplexen van drie hoog. Bewoner Priscilla Veldhoven is langs alle deuren gegaan en heeft al haar buren enthousiast gekregen voor geveltuinen.

"Ik houd heel erg van plantjes en de natuur. Ik had zelf al potten neergezet en een geveltuintje aangelegd. Ik hoopte dat andere bewoners het ook leuk zouden vinden en vanzelf wel potten zouden neerzetten. Dat gebeurde een beetje, maar nog niet zo heel erg veel." Daar kwam verandering in toen Priscilla zelf langs de deuren ging.

Ze kreeg enthousiaste reacties op de briefjes die ze bij haar buren door de brievenbus had gestopt. Er is nu zelfs een heuse 'groene vingers Whatsapp-groep' in haar straat. "Ontzettend leuk initiatief", zegt buurvrouw Leonie. "Zo leer ik mensen in de straat kennen die ik nog niet kende", reageert buurman Harrie.



We hebben een mix van boven- en benedenburen die de geveltuintjes gaan verzorgen initiatiefnemer Priscilla

Een luxe voor de bewoners is dat de geveltuinen worden aangelegd door de vrijwilligers van GroenNoord. De Wijkraad Blijdorp dekt een aantal kosten, zoals de aankoop van planten. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de verzorging van de geveltuinen.

"Sommige benedenbewoners vinden het leuk, maar hebben geen groene vingers. Het leuke is dat een aantal bovenbewoners in dat gat is gesprongen. Dus nu hebben we een mix van boven- en benedenburen die voor al die tuintjes gaan zorgen', vertelt Priscilla.



De perenbomen zijn onze weesjes en die zijn gered van de versnipperaar aanvoerder Karin

Geredde perenbomen

De Cleyburchstraat krijgt ook een aantal perenbomen in de straat. Deze bomen dreigden in de hakselaar terecht te komen omdat ze door het coronavirus niet naar het buitenland geëxporteerd konden worden. "Dit zijn onze weesjes", zegt Karin Padmos van GroenNoord. "De kweker zat met de perenbomen omhoog, hij kon ze nergens kwijt en wilde de koelcel uitzetten en ze versnipperen. Door een landelijke actie zijn in totaal 150 duizend perenbomen gered en die worden verspreid door Nederland geplant."

De bewoners kunnen uitkijken naar een smakelijke oogst volgend jaar, want het zijn zelf bestuivende conference-peren. "Die kunnen lekker peertjes eten of er iets lekkers van maken zoals stoofpeertjes, perenmoes of een perentaartje." Met deze woorden maakt Padmos de bewoners al lekker.