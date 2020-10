'Provincie haalde terecht streep door plan voor grote Decathlon in Schiedam'

De provincie Zuid-Holland heeft terecht de gemeenten Schiedam en Den Haag geen toestemming verleend om de komst van sporthandel Decathlon mogelijk te maken. De gevolgen voor de andere winkels in het centrum van Schiedam en de leefbaarheid zijn te groot. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten in de beroepszaak die de gemeenten hadden aangegaan.

Het was de bedoeling dat een grote vestiging van de sportzaak op sportpark Harga zou komen. Schiedam verwachtte met de komst een aanzuigend effect voor de gemeente. Ook zou de beschikbaarheid van zoveel sportartikelen goed zijn voor het stimuleren van de sportbeoefening van de Schiedammers.

De provincie, die de taak heeft om grote plannen te toetsen, vreesde dat een vestiging van Decathlon buiten het winkelgebied ook negatieve gevolgen zou hebben. Sportwinkels in het centrum van Schiedam zouden failliet kunnen gaan. Dat zou weer leiden tot lege panden, wat niet goed is voor de leefbaarheid in de stad. Ook bleek uit onderzoek dat een grote uitbreiding van de sportdetailhandel niet wenselijk is.



De uitspraak van de Raad van State hoeft niet het einde voor de plannen te zijn. De gemeente Schiedam kan het bestemmingsplan waarin de komst van de Decathlon is geregeld alsnog vaststellen. De verwachting is echter dat de provincie Zuid-Holland ook dat plan zal blokkeren. Uitbreiding van de detailhandel buiten aangewezen locaties blijft niet toegestaan.