Het sinterklaasfeest ziet er dit jaar door de coronamaatregelen in veel gemeenten anders uit dan voorgaande jaren. Nu er met de recente maatregelen geen evenementen meer mogen worden georganiseerd, zit er niks anders op dan creatieve alternatieven bedenken. Welke gemeenten hebben aangepaste activiteiten en waar is de gehele intocht geschrapt? Op deze interactieve kaart, kun je zien wat hierover bekend is per gemeente.