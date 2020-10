Teixeira traint binnen, Linssen en Nieuwkoop wel op training Feyenoord

Dick Advocaat liet na afloop weten dat de wissel deels uit voorzorg was. Maar de Europese wedstrijd komt dus mogelijk te vroeg. Advocaat zei in Waalwijk extra scherp te letten op de fysieke gesteldheid van spelers bij het maken van zijn opstelling.

Ook Bryan Linssen en Bart Nieuwkoop werden zondag in Waalwijk al halverwege de wedstrijd gewisseld. Deze spelers lieten hun gezicht wel weer zien op de training op 1908, waar het eerste kwartier open was voor de media.

Nicolai Jorgensen ontbrak uiteraard ook op het trainingsveld. De Deen viel zondag uit met dezelfde liesblessure die hem eerder in het seizoen ook al parten speelde. Hij werkte net als Teixeira een binnenprogramma af.

Wijziging in de verdediging

In de defensie moet Advocaat noodgedwongen wisselen. Na zijn rode kaart in Zagreb tegen Dinamo is Marcos Senesi geschorst. Uros Spajic en Eric Botteghin zullen waarschijnlijk in het centrum van de verdediging spelen.

Ook verdediger Sven van Beek traint weer mee bij Feyenoord, nadat hij in de voorbereiding geblesseerd raakte. Naast aparte oefeningen met de hersteltrainer deed Van Beek ook een deel van de groepstraining weer mee.