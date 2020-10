Onderwijspersoneel laat zich versneld testen: 'Ik hoop dat de uitslag negatief is, dan sta ik weer positief voor de klas'

Onderwijspersoneel kan zich vanaf woensdag versneld laten testen op het coronavirus in Rotterdam. Onderwijsdetacheerder Dit is Wijs heeft op het terrein van de Van Nelle Fabriek een sneltestlocatie geopend. Maar gratis, zoals een test bij de GGD, is het niet.

Wim Bubberman van Dit is Wijs verwacht woensdag op de eerste dag zo'n vijftien tot twintig mensen die zich laten testen. "Misschien loopt het nog verder op. Het is nu bekend, maar mensen moeten misschien de weg hiernaartoe nog vinden."

De testen worden afgenomen in een tent op het parkeerterrein. "Die moet verwarmd worden, want afnemen van een test kan alleen succesvol bij 15 graden", legt hij uit. "Met heaters en kachels moeten we daarvoor zorgen." De testen zijn volgens hem voor 96 procent betrouwbaar.



Onderwijspersoneel kan in de teststraat snel terecht. De uitslag volgt een half uur later, per mail. Op die manier hoopt Bubberman tijd te winnen ten opzichte van de GGD, waar mensen al gauw een paar dagen moeten wachten tussen het eerste telefoontje om een afspraak te maken en de uiteindelijke uitslag.

Snel weer voor de klas

"Door snel testen af te nemen, kunnen leerkrachten weer sneller voor de klas staan en kan het onderwijs doorgaan", zegt Bubberman. "We willen niet dat de scholen dichtgaan. Dat is niet goed voor ons, maar zeker niet voor de leerlingen."

Een van de leerkrachten die gebruik maakt van de teststraat woensdag, is Tommy. Hij geeft les op basisschool de Pantarijn in Rotterdam-Zuid. "Ik heb redelijk wat klachten, zoals rillingen en keelpijn. Ik heb liever snel de uitslag, zodat ik überhaupt weer voor de klas kan staan. Maar ik vind een snelle uitslag ook belangrijk voor de mensen om me heen."

Aan de test zijn kosten verbonden. Wie getest wil worden, moet eerst 99 euro overmaken aan Maatwerk Arbeidsadvies. Als aangetoond is dat iemand werkelijk in het onderwijs werkt, krijgt de onderwijsprofessional 39 euro terug en kost de test hen dus 60 euro. Onderwijsprofessionals die aangesloten zijn bij Dit is Wijs, krijgen de volledige kosten vergoed.



Voor Tommy is het nu wachten op de uitslag. "Ik hoop dat er in de mail staat dat de uitslag negatief is. Dan kan ik weer positief voor de klas staan."