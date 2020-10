Paul de Leeuw gaat Op1 presenteren

Rotterdammer Paul de Leeuw is een van de nieuwe presentatoren van de talkshow Op1. Dat heeft BNNVARA woensdag bekend gemaakt. Hij gaat met Astrid Joosten de presentatie op vrijdagen voor zijn rekening nemen.

Het tv-programma wordt nu op vrijdag nog gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg. Zij stappen vanaf 6 november over naar de maandag, waar zij het stokje van het duo Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra overnemen.

De Leeuw noemt het een eer om aan de slag te gaan met Astrid Joosten en om mensen het weekendgevoel mee te geven. "En het is ook een uitdaging om met dit team, naast sfeer maken, ook een iets serieuzere kant van mezelf te laten zien."

Paul de Leeuw stond onder contract bij RTL. Dat is twee weken geleden ontboden. Op die zender presenteerde hij Ranking the Stars en Holland's Got Talent.