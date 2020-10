Dit is wat je moet weten over de nieuwe Donorwet: 'Bespreek je keuze voor orgaandonatie, ook voor kinderen'

De nieuwe Donorwet bepaalt dat, wanneer je je keuze niet vastlegt, je automatisch in het Donorregister komt te staan. Na je dood mogen dan organen en weefsel uit je lichaam worden gehaald. Luisteraars van Radio Rijnmond konden woensdag over deze Donorwet hun vragen stellen, die werden beantwoord in Bibliotheek Rotterdam.

Tijdens de maanden oktober en november krijgen regiogenoten een brief op de deurmat om hun keuze voor of tegen orgaandonatie te maken. Dat kan trouwens ook digitaal . Wanneer je in het verleden al een keuze hebt gemaakt, dan blijft die staan. Je hebt altijd de mogelijkheid om je keuze te wijzigen. Die keuze kun je met behulp met je DigiD op het internet aanpassen.

In Nederland is het aantal donoren erg laag, ook in vergelijking met andere landen. Nederland wil dat aantal daarom omhoog krijgen. In 65 procent van de gevallen wijst de familie zelfs orgaandonatie af, omdat zij geschokt zijn, niet weten wat de overleden persoon had gewild of er geen registratie is.

Vragen en tips

Luisteraars konden vragen stellen op Radio Rijnmond en kregen van Bibliotheek Rotterdam ook een aantal tips. Een combinatie van deze vragen en tips kun je in de onderstaande punten lezen:

* Bespreek jouw keuze voor orgaandonatie met familie of mensen die dichtbij je staan.

* Zet je handtekening bij de orgaanregistratie. Anders is je keuze niet geldig.

* Wanneer je je opgeeft als orgaandonor, dan heb je geen extra rechten op een donor.

* Kinderen worden niet geregistreerd. De nieuwe Donorwet geldt voor mensen vanaf 18 jaar. Het is ook niet mogelijk om kinderen te registreren. Een ouder of voogd wordt geadviseerd orgaandonatie bespreekbaar te maken.

* Een arts zal altijd met familie of nabestaanden in overleg treden, omdat de familie nog altijd kan onderbouwen waarom orgaandonatie niet gewenst of mogelijk is.

* Als er na zes weken geen reactie komt op de brief voor orgaanregistratie, dan volgt een tweede brief. Wanneer er dan na veertien dagen nog steeds geen antwoord op de brief is gegeven, dan sta je in het Donorregister.