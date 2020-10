Advocaat vraagt spelers Feyenoord om eerlijk te zijn over fitheid: 'Moeite om te zeggen dat ze niet helemaal fit zijn'

Feyenoord kan twee tot drie weken niet beschikken over spits Nicolai Jorgensen. De Deen heeft problemen met zijn lies. Joao Teixeira is anderhalve week uit de roulatie met een lichte spierblessure. "De jongens hebben moeite om aan te geven dat ze geen hele wedstrijd kunnen spelen", spreekt trainer Dick Advocaat een dag voor de Europa League-wedstrijd tegen Wolfsberger AC.

Tegen de Oostenrijkers zal Eric Botteghin de geschorste Marcos Senesi vervangen. Met negentien selectiespelers heeft Advocaat heeft naar eigen zeggen 'zat spelers' voor donderdagavond. En ze zijn fit. "Dat was tegen RKC ook zo", vertelt Advocaat. "Voordat ze begonnen in Waalwijk waren het fitte spelers. Die blessures ontstaan gedurende de wedstrijd."

Advocaat ziet het als een groot probleem dat spelers zonder wedstrijdritme geen wedstrijden kunnen spelen om in vorm te komen, zoals met Eric Botteghin het geval is. En de trainer van Feyenoord gaat nadrukkelijker aan de spelers vragen wie er 90 minuten kunnen spelen. "Vooraf wil iedereen spelen. Ik zou ook niet zeggen als ik geen hele wedstrijd zou spelen, haha. Maar toch zullen ze dat wel moeten doen. Eerlijk zeggen als je niet langer dan 60 tot 70 minuten kan spelen. Maar daar hebben ze toch problemen mee."

Gretige Bannis

Omdat ook Robert Bozenik geblesseerd is, heeft Advocaat de jonge spits Naoufal Bannis bij de selectie gehaald. Advocaat: "Een gretige jongen, maar het mag niet zo zijn dat jeugdspelers het niveau op de training naar beneden brengen. Dat was aan het begin van het seizoen wel zo. Nu moet hij laten zien dat het niet zo is."

Wolfsberger AC staat momenteel tiende in de Oostenrijkse competitie, waar twaalf teams aan meedoen. Volgens Advocaat wacht Feyenoord geen gemakkelijke avond. "Vorig jaar wonnen ze van Gladbach en won AS Roma er uit en thuis ook niet van.

Een heel vervelende ploeg. Je moet heel attent zijn om niet in het mes te lopen. Ze zijn fysiek sterk en scherp op de bal. Ze zetten vroeg druk en zijn agressief in de dekking. Dan ontstaat er nog wel eens wat ruimte in de rug. Iedere bal spelen ze lang en hun twee spitsen lopen op alles. We zullen scherp moeten zijn."

In de FC Rijnmond Podcast wordt ook gesproken over de fitheid van Feyenoord. Luister hem hier en abonneer je snel!