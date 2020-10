Bijlow: 'Advocaat houdt mij met beide benen op de grond'

Hij is de beste Feyenoorder van dit nog prille seizoen: doelman Justin Bijlow. De Rotterdammer blinkt wekelijks uit en zit ook in de voorselectie van het Nederlands elftal en wordt overladen met complimenten. "Natuurlijk krijg ik het mee, maar ik heb een trainer die mij snel op de grond slaat", zegt Bijlow lachend.

Veel Feyenoord-supporters vinden dat Bijlow al veel langer in aanmerking komt voor Oranje. Zelf maakt de doelman zich er niet zo druk om. "Ik moet het gewoon goed doen bij Feyenoord en dan zien we vanzelf wel of ik er de komende interlandperiode bij zit. Met mijn vertrouwen zit het wel goed. Wat anderen over mij zeggen - positief of negatief - heeft er geen invloed op."

Ook al speelt Feyenoord ook donderdagavond tegen Wolfsberger AC zonder publiek; toch kan Bijlow genieten van Europese wedstrijden in De Kuip. In aanloop naar het duel keek hij wedstrijden terug van de Oostenrijkse ploeg. "Ze speelden natuurlijk gelijk tegen CSKA Moskou. De ploeg is fysiek in orde. Ze voetballen van achteruit en hebben veel snelheid voorin. We zijn er klaar voor", aldus Bijlow.

Feyenoord-Wolfsberger AC begint donderdag om 18.55 uur en is vanaf 18.00 uur te horen via Radio Rijnmond.