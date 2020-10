Strijd tegen zwerfafval in het water met drijvende 'Catchy' in Vijfsluizerhaven

In de Vijfsluizerhaven in de Nieuwe Haven in Schiedam heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met het bedrijf Allseas een systeem geplaatst dat zowel drijvend zwerfafval als afval tot 1 meter onder water opvangt. Het ontwikkelde systeem, Catchy, moet voorkomen dat macro- en microplastics naar het beschermde natuurgebied en de Noordzee kunnen stromen.

Catchy is als pilot in de Vijfsluizerhaven geplaatst en blijft daar tot de zomer van 2021 actief. Tegen die tijd zijn de resultaten van de pilot bekend. "Door de werking van stroming en de harde wind uit het zuidwesten drijft veel zwerfafval naar de Vijfsluizerhaven en het achterliggende natuurgebied”, legt Wijnand Kooring uit, projectleider bij Rijkswaterstaat.

"Doordat Catchy zwerfafval opvangt, moet worden voorkomen dat het naar het natuurgebied en de Noordzee stroomt en daar uiteenvalt in microplastics", vertelt hij. Het systeem wordt maandelijks geleegd en heeft naar verwachting dan zo’n 200 kilogram afval opgevangen. Dit afval wordt in het laboratorium van Allseas gesorteerd en geanalyseerd op materiaalsoort, grootte en gewicht.

"Op basis daarvan willen we inzicht krijgen in de oorzaak en omvang van het zwerfafvalprobleem in de Nieuwe Maas", laat Jeroen Hagelstein van Allseas weten. "Ook doen we aanbevelingen over hoe het opgevangen zwerfafval duurzaam en kosteneffectief verwerkt kan worden."

Hoe werkt het systeem?

Het systeem werkt volledig op wind en stroming en wordt volgens Rijkswaterstaat niet beperkt door weersomstandigheden. Catchy heeft twee drijfarmen (1 van 12 meter en 1 van ruim 200 meter lang) die aan de onderzijde voorzien zijn van doeken. Zo wordt niet alleen drijvend afval, maar ook afval tot 1 meter onder water naar het opvangsysteem geleid.

"In de Vijfsluizerhaven is dat diep genoeg om de grootste afvalstromen op te vangen. Aan de voorkant van het systeem zorgt een terugslagdeur ervoor dat het opgevangen afval niet uit de opvangbak kan terugdrijven”, vertelt Hagelstein, die ook aangeeft dat vissen gemakkelijk onder de doeken door kunnen zwemmen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat juicht de samenwerking toe. "We willen af van het zwerfafval in onze wateren en deze innovatieve aanpak met Catchy ziet er veelbelovend uit. Het is helemaal mooi ook dat Catchy volledig op wind en getijdenstroming draait en dus slim met energie omgaat."

Uitdagingen

De ontwikkeling van het systeem Catchy was vanwege de coronacrisis een enorme uitdaging, geeft Kooring van Rijkswaterstaat aan. "De projectleider van Allseas en ik hebben elkaar op de laatste dag van de installatie van Catchy voor het eerst in levende lijve ontmoet."