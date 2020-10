Rotterdamse zangeres kan ook na miljoenenhits nog gewoon over straat: 'Ik ga hier niet weg'

De Rotterdamse dancezangeres Mingue scoort al een tijd hit na hit. Haar nummers trekken vooral online miljoenen luisteraars. Toch kan ze in eigen stad nog gewoon over straat. Vast niet lang meer, want Mingue is deze week te gast in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?, waarin ze zichzelf van een hele andere kant laat zien.

"Ik werk samen met producers, schrijvers en vocalisten van over de hele wereld", vertelt Mingue. ''De nummers komen uit, met mij als featuring artist op de vocalen, bij veel verschillende labels." Die labels komen van over de hele wereld en hebben ook internationaal bereik. Neem het nummer Riverbank: alleen al op YouTube werd daar 1,2 miljoen keer naar geluisterd.

Toch kan ze hier rustig over straat, terwijl ze op Ibiza zomaar haar eigen nummers in clubs hoort. En dat is best gek, als je op de dansvloer staat, lacht ze. "Ik ben als muzikant wel opgegroeid met Rotterdam als stevige basis. We openden met mijn bandje de Rotterdamse Havendagen, ik won de Music Matters Award, we speelden voor volle zalen in Rotown en Bird en ik was altijd welkom bij Rijnmond."

Die tijd ligt achter haar. Ai Ming Oei, zoals ze echt heet, stopte met haar bandje en ging op avontuur in de dancemuziek. Met succes. "Nu bewandel ik een weg in de muziekindustrie die groter is dan Rotterdam en eigenlijk ook geen landsgrenzen kent. En dat ik er dan toch af en toe over kan vertellen op Rijnmond, is een mooie bonus.''

Aan vertrekken denkt ze dan ook niet. "Vóór corona reisde ik veel naar Duitsland, Bali, Griekenland en Londen. Allemaal om daar samen te kunnen werken met weer internationale collega’s. Op die manier ga ik na de Covid-crisis graag weer verder. Maar ik kan tegelijkertijd helemaal niet zonder mijn kleine neefjes en mijn familie. En ik ga trouwen, dus beslissingen over waar ik ga wonen zijn voorlopig lekker niet aan de orde.”

De aflevering met Mingue is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, iets na vijven.