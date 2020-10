Uitslag poll: kleine meerderheid vindt lichtshow goed alternatief voor vuurwerk

Net iets meer dan de helft van de stemmers van onze Rijnmond-poll van vandaag ziet een lichtshow als een goed alternatief als vervanging van de grote vuurwerkshows in onder andere Hoek van Holland en bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De vuurwerkshows zijn vanwege de corona-uitbraak afgelast.

In onze poll stelden wij de vraag: Vind jij een lichtshow een goed alternatief voor vuurwerk tijdens Oud en Nieuw? 56 procent van de stemmers ziet graag een lichtshow ter vervanging van het vuurwerk. 29 procent geeft aan dat het geknal voor hen niet hoeft, 28 procent vindt dat de jaarwisseling met een lichtshow toch nog een feestelijk tintje krijgt.

Maar de meningen zijn verdeeld. Ruim 41 procent van de poll-stemmers slaat een lichtshow als alternatief af. Van die stemmers vindt 31 procent dat vuurwerk bij Oud en Nieuw hoort. En ruim 10 procent heeft dan liever helemaal niks.

'Dan krijgt mijn hond tenminste geen hartverlamming'

De poll-vraag stelden we ook op Facebook en Instagram. En er werd flink over gediscussieerd. Sommige regiogenoten zijn blij dat hun huisdieren een rustige jaarwisseling tegemoet gaan. Zo zegt Janny Kanters op Facebook: "Goed plan, dan krijgt mijn hond tenminste geen hartverlamming." Henny van de Vooren sluit zich daarbij aan: "Veel beter voor alle diertjes die nu al gek worden van de knallen."

'Ophouden met die nonsens'

Maar ook onder de reacties op onze social media posts zijn er veel mensen die zich geen Oud en Nieuw zonder vuurwerk kunnen voorstellen. "Het is Oud en Nieuw, dus traditie is vuurwerk afsteken. Wat er ook gebeurt, bij mij gaat gewoon de fik er in", reageert Ronald van der Wiel op onze Facebookpagina. "Ophouden met die nonsens en lekker doorgaan met die vuurwerkshow", zegt Nicola van Bemmel op Instagram.

Poll-uitslag

Bekijk hieronder de volledige uitslag.