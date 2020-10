LIVE: ADO - Sparta in het bekertoernooi (0-1)

Sparta begint met een uitwedstrijd bij ADO Den Haag aan het bekertoernooi. De aftrap is om 18:45 uur. Mis niets van deze wedstrijd via 93.4 fm of de onderstaande liveblog.

Radio Rijnmond Sport begint om 19:00, maar deze wedstrijd is vanaf de aftrap te volgen. Sinclair Bishop is de commentator.

Sparta-trainer Henk Fraser heeft de opstelling op zes plaatsen gewijzigd ten opzichte van de thuiswedstrijd van zondag tegen Heracles Almelo (1-1.) Aanvoerder Adil Auassar is geschorst.

Sparta is de laatste drie seizoenen niet succesvol geweest in het bekertoernooi. Vorig jaar verloor het in de tweede ronde kansloos bij Willem II en in de twee jaar daarvoor duurde het toernooi zelfs maar één ronde. In het seizoen 2016/2017 verloor Sparta in de halve finale van Vitesse.

Ook ADO beleeft de laatste jaren niet veel plezier aan de beker. Vorig jaar verloor het in de eerste ronde van Fortuna Sittard drie de drie seizoenen daarvoor kwam het telkens al snel Feyenoord tegen, met elke keer een nederlaag als resultaat.

Scoreverloop

39' 0-1 Danzell Gravenberch

Opstelling Sparta

Okoye, Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto, Laros Duarte, Mijnans, Harroui, Gravenberch, Thy en Meijers.