Sparta uitgeschakeld in beker na penalty’s, heldenrol voor ADO-keeper

Sparta ligt uit de beker. De wedstrijd bij ADO Den Haag werd bij een 1-1 stand na 120 minuten beslist vanaf elf meter. Alleen Bart Vriends miste. Het werd gelijk omdat ADO-keeper Luuk Koopmans in de blessuretijd scoorde uit een corner. Danzell Gravenberch maakte de goal namens Sparta.

Trainer Henk Fraser wijzigde zijn opstelling op zes plaatsen ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1). Zo maakten keeper Maduka Okoye, Gravenberch en Sven Mijnans hun basisdebuut.

De wedstrijd kwam bijzonder traag op gang. Beide ploegen speelden pover en alleen de bezoekers kregen wat corners. In de loop van de eerste helft kreeg Sparta wat kansjes. Zo schoot Abdou Harroui, die centraal op de plek van de geschorste Auassar speelde, van ver op de paal. De ban werd gebroken door Gravenberch met een prachtige knal in de kruising.

Na de goal waren de betere kansen nog steeds voor de Rotterdammers. Nog voor de rust was Harroui tweemaal dichtbij en na de rust kreeg hij en ook Sven Mijnans een kans. Een kwartier voor tijd kreeg ADO twee goede mogelijkheden achter elkaar. Twee keer stond Okoye in de weg.

Het leek al over en uit toen ADO diep in de blessuretijd nog een corner kreeg. Keeper Koopmans knikte de bal in de kruising.

Scoreverloop

39' 0-1 Danzell Gravenberch

90+4 1-1 Luuk Koopmans

Opstelling Sparta

Okoye, Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto, Laros Duarte (109' Heylen), Mijnans (80' Fortes), Harroui (102' Burger), Gravenberch (80' Emegha), Thy (80' Engels) en Meijers (65' Deroy Duarte).