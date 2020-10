Rotterdamse horecaondernemers creatief ondanks nieuwe tegenslag

Ondanks deze flinke aderlating zijn er ook horecaondernemers in Rotterdam die in deze donkere coronatijden hun creativiteit gebruiken om toch nog wat omzet te draaien. Zo ook Joost van de Braak van het Franse restaurant Bistrot Du Bac. "Het alternatief is thuiszitten, maar dan doe je helemaal niets. Nu blijf je in contact met je gasten."

Van de Braak heeft het afhalen en bezorgen een extra dimensie gegeven. "We proberen een driegangenmenu te bezorgen bij de mensen. Met een instructievideo én een playlist met Franse chansons. We doen er ook een kaarsje en servetjes bij. Het moet echt voelen alsof klanten in Bistrot Du Bac zijn."

Roomservice

Ook Cas Leenders van 21 Pinchos is creatief. Zijn restaurant is gevestigd in appartementencomplex Fenix 1 op Katendrecht. En van die locatie maakt hij nu handig gebruik. "We hebben ons restaurant veranderd in een hotellobby en roomservice in het leven geroepen."

Bewoners van het complex kunnen ons bellen en om het menu vragen. Het bestelde eten wordt dan door Leenders naar boven gebracht. "We gaan dan, net als in een hotel met een karretje, cloches, linnen en servies naar boven. En 's avonds komen wij de vuile vaat dan weer ophalen", aldus Leenders, die louter positieve reacties krijgt van bewoners.

Van de Braak benadrukt nog wel dat dit is altijd plan B is. "In het restaurant draaien is natuurlijk het mooiste, met een goede equipe in de keuken. Dat is echt het mooiste."

Bekijk hier de hele reportage van verslaggever Sjoerd van Oortmerssen: