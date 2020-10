Mark Hoogstad Beurs voor journalist die politieke partij Nida volgt naar landelijke verkiezingen

De Mark Hoogstad Beurs 2020 is woensdagavond uitgereikt aan journalist, regisseur en cameraman Justus Cooiman. Hij wil een documentaire maken over de landelijke verkiezingscampagne van de politieke partij Nida om in de Tweede Kamer te komen. Daar krijgt hij nu 12.500 euro voor.

De beurs is vernoemd naar Rotterdamse journalist Mark Hoogstad, die de Rotterdamse politiek achter de schermen nauw volgende en daarover schreef voor verschillende kranten. Hij schreef ook het boek 'Rotterdam, stad van twee snelheden' en kreeg daar de Rotterdamse Persprijs voor. Hoogstad overleed in 2018.

De winnaar van de beurs, Justus Cooiman, werkte een tijd als politiek verslaggever voor RTV Rijnmond. Over zijn plan voor een documentaire schrijft de jury: "Cooiman belooft de kijker 'een uniek kijkje in de campagnekeuken'. Hij volgt de door de Islam geïnspireerde partij Nida en voorman Nourdin el Ouali sinds de oprichting in 2013 en het eerste succes bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Deelname aan de landelijke verkiezingen is een spannende volgende stap voor Nida. Cooiman krijgt exclusieve toegang achter de schermen, van keukentafeloverleg over de campagnestrategie tot de coulissen op de uitslagenavond."

De Mark Hoogstad Beurs is bedoeld om journalisten de mogelijkheid te geven langere tijd aan een productie te werken, die verder reikt dan de waan van de dag. Dat kenmerkte ook de manier van werken van Mark Hoogstad. De beurs is dit jaar een bedrag van 12.500 euro.

Laatste persprijs

Ook de Rotterdamse Persprijs werd woensdag uitgereikt. Die gaat naar Bart Dirks voor zijn Volkskrantreportage ‘Ik wil meer zuurstof in de wijk blazen’! Die gaat over Carnisse en de pogingen van burgemeester Aboutaleb om deze wijk op Zuid uit het slop te halen.

De Rotterdamse Persprijs is dit jaar voor de laatste keer uitgereikt. Het evenement voor journalisten werd live gestreamd vanuit de Arminiuskerk in Rotterdam.