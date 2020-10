Danzell Gravenberch: 'Blij met goal voor Sparta, maar zuur dat we toch verliezen'

Een prachtige goal van Danzell Gravenberch leek heel lang voldoende voor de zege van Sparta in het bekerduel bij ADO Den Haag. Maar uiteindelijk stonden de Rotterdammers - en dus ook de aanvaller - na strafschoppen met lege handen.

Eindelijk mocht Gravenberch van trainer Henk Fraser een keer starten vanaf het beginsignaal. En in de slotfase van de eerste helft joeg hij de bal hoog in de hoek. "Ja, die zat er aardig in", lacht Gravenberch.

"Als je hem zo mag maken is dat alleen maar mooi. Ik ben er blij mee, maar het is zuur dat we toch verliezen."

Toen de 1-1 van ADO Den Haag diep in blessuretijd viel, nota bene van keeper Luuk Koopmans, was Gravenberch al naar de kant gehaald. "Wij hebben mogelijkheden gehad, als je die afmaakt, gooi je de wedstrijd in het slot. Maar dan kopt de keeper die bal bijzonder binnen aan de andere kant."

Visitekaartje

In de strafschoppenserie, die noodzakelijk was na een doelpuntloze verlenging, was ADO Den Haag iets sterker. "Je staat aan de zijkant en kunt niets doen. Hopen dat het goed afloopt. Heel zuur, maar dit is voetbal."

Of Gravenberch zijn visitekaartje heeft afgegeven aan de technische staf van Sparta durft hij niet te zeggen. "Dat is niet aan mij. Ik heb gedaan wat ik moest doen."

Zondag speelt Sparta in de eredivisie tegen SC Heerenveen. Dat duel op het Kasteel begint om 14:30 uur.