Rotterdam bouwt het vaakst kantoren en winkels om tot woning

Rotterdam is landelijk koploper als het gaat om het ombouwen van kantoren en winkels tot nieuwe woningen. Dat heeft het CBS becijferd.

In 2019 werden in de stad op die manier bijna tweeduizend woningen gecreëerd. Dat is ruim een derde van het totale aantal nieuwe woningen dat jaar.

In de andere grote steden was dat aanzienlijk minder. Landelijk gezien kwamen er door de transformatie van winkels, kantoorpanden, kerken en ziekenhuizen 12.500 woningen bij; dertien procent van het totaal.

Ook Capelle aan den IJssel sprint eruit, meldt het CBS. Daar werd driekwart van de nieuwe woningen in 2019 op die manier aan het aanbod toegevoegd.