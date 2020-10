Betrapte en bevrijde winkeldievegge alsnog opgepakt

Een maand geleden toonden wij in Bureau Rijnmond beelden van een betrapte winkeldievegge bij ICI Paris in Rotterdam Zuid. Terwijl zij achter in de winkel in winkelcentrum Zuidplein samen met een beveiliger wacht op de politie, stormt een man de winkel binnen. Hij forceert de deur en bevrijdt de dievegge.Een achtervolging door het winkelcentrum volgt. Bij uitgang aan de metrozijde, geeft de man een beveiliger nog een klap. Ze weten beiden te ontkomen.In deze zaak goed nieuws: De vrouwelijke verdachte is aangehouden na tips van kijkers. Het is een 35 jarige Rotterdamse. De identiteit van de mannelijke verdachte is ook bij de politie bekend