Helpt vitamine D nou tegen corona of niet? Wij vroegen het een voedingswetenschapper

Vitamine D. Het zorgt voor sterke botten, tanden en spieren en het draagt ook bij aan een gezond immuunsysteem, maar helpt het ook tegen corona? Steeds meer onderzoeken zouden dat uitwijzen en drogisterijen zien een stijging in de verkoop ervan. Is vitamine D inderdaad het wondermiddel tegen corona?

We vragen het voedingswetenschapper Trudy Voortman, die les geeft op het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. Het simpele antwoord is nee, zegt ze. "Laten we dat gelijk uit de lucht halen. In de huidige situatie met Covid is er niet voldoende bewijs om daar duidelijke uitspraken over te doen."

"We zien wel dat mensen die ernstiger ziek worden vaker een lagere vitamine D-status hebben, maar goed we weten ook dat ouderen en mensen met overgewicht vaker een lagere vitamine D-status hebben, dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat dat komt door de vitamine D. Daar zijn echt wel andere studies naar nodig en die worden ook gedaan."

Vitamine D en luchtweginfecties

Toch valt ook niet te zeggen dat het niet helpt. Volgens dit onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat vitamine D helpt tegen luchtweginfecties. Ook lijkt er een verband te zijn tussen een tekort aan vitamine D en de ernst van de klachten.

Mensen krijgen ook zonder supplementen te slikken vitamine D binnen door zonlicht en de juiste voeding, zoals vette vis, eieren en margarine. Daarvan krijgen velen te weinig binnen. Daarom geldt voor veel groepen - waaronder ouderen, zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een getinte huidskleur - het advies om supplementen te slikken. Dat was al zo voor corona.

Aan zonlicht geen gebrek afgelopen zomer. De coronabesmettingen waren toen ook een stuk minder. Is dat dan geen bewijs? "Dat is zeker indirect bewijs", zegt Voortman. "Maar we kunnen nog niet bewijzen dat dan ook supplementen helpen. Er zijn heel veel factoren die daarbij een rol kunnen spelen."