Joost Eerdmans op plek vier bij Forum voor Democratie

Een grote verrassing is de plek van Eerdmans niet. Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie werken al langer met elkaar samen.

Eerdmans had eerder al aangegeven dat hij niet langer beschikbaar is voor een plek in de Rotterdamse politiek. Vorige week maakte Leefbaar bekend dat de partij op zoek is naar een nieuwe lijsttrekker.